«Люблю тебя, “Зенит”. Малком поблагодарил бывший клуб за поздравление с днём рождения

28-летний Малком за четыре года в российском клубе забил 42 гола и отдал 27 результативных передач в 109 матчах. Нападающий вместе с командой выиграл девять трофеев, включая четыре победы в Российской Премьер-Лиге. Кроме того, бразилец успел получить российский паспорт.