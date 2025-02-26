«Люблю тебя, “Зенит”. Малком поблагодарил бывший клуб за поздравление с днём рождения

За российский клуб футболист играл с 2019 по 2023 год.
«Люблю тебя, “Зенит”. Спасибо» — отреагировал Малком на пост российского клуба в соцсетях.
28-летний Малком за четыре года в российском клубе забил 42 гола и отдал 27 результативных передач в 109 матчах. Нападающий вместе с командой выиграл девять трофеев, включая четыре победы в Российской Премьер-Лиге. Кроме того, бразилец успел получить российский паспорт.
Ранее Малком выступал за испанскую «Барселону» и французский «Бордо», а начал карьеру в «Коринтиансе».