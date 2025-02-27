У «Зенита» не вышло быстрой перестройки. Теперь титул под угрозой?

Понятно, что «Зенит» был готов на многое. Но этот пример показал, что не на всё. Платить больше € 20−25 млн за кого бы то ни было после дорогого трансфера Энрике не посчитали рациональным. Поэтому в несостоявшихся сделках по Родриго Саласару и Матеусу Перейре изначально говорили о цифрах, которые не улетели в космос.