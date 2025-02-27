Трансфер «Краснодара» после закрытия окна — странная история. Но клуб вряд ли будет жалеть

Кастаньо подписывал ещё Владимир Илич, но при сербе колумбиец так и не сыграл в РПЛ. Провёл два тура в запасе, вышел только во встрече Кубка России. Мурад Мусаев после своего возвращения в команду сразу доверил Кевину место в основе. Но то ли Кастаньо оказался переоценённым футболистом, то ли его игра просто не сочетается со стилем игры «Краснодара», так или иначе, легионер не раскрылся ни на какой позиции в составе «быков». В потенциально «золотом» матче с московским «Динамо» он и вовсе не получил ни минуты.