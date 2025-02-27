Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Червиченко: Энрике показал, что может сразу входить в игру, а Ливай Гарсия был, как кегля

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о выступлении новичков красно-белых и санкт-петербургского «Зенита» Ливая Гарсии и Луиса Энрике в финальном матче Winline Зимнего Кубка РПЛ.

Источник: Чемпионат.com

«Луис Энрике в “Зените” должен давать результат сразу. Он в финальном матче Зимнего Кубка со “Спартаком” показал, что может сразу входить в игру, в отличие от самой дорогой спартаковской покупки — Ливая Гарсии. Он был, как кегля — постоял, в него три раза мячом попали, и всё», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Спартак
Зенит