Червиченко: Энрике показал, что может сразу входить в игру, а Ливай Гарсия был, как кегля

«Луис Энрике в “Зените” должен давать результат сразу. Он в финальном матче Зимнего Кубка со “Спартаком” показал, что может сразу входить в игру, в отличие от самой дорогой спартаковской покупки — Ливая Гарсии. Он был, как кегля — постоял, в него три раза мячом попали, и всё», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.