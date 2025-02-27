Тренер «Динамо» Гусев: принципы Газзаева работали бы и сейчас

— Прозвучит банально, но даже сейчас, когда встречаемся с Акинфеевым, Березуцкими, всегда обсуждаем Валерия Газзаева. Да, это чуть-чуть другая школа. Однако его принципы работали бы и сейчас. И хорошо бы работали! Многим командам они нужны — и я не только про железную дисциплину, но и про тактические наработки. Я бы из его стиля что-то для себя точно отложил. И ещё что-то от современных тренеров — Клоппа и Гвардиолы. Однако мы должны понимать — они могут позволить себе купить любого игрока под свою схему. А ещё мне нравятся Тухель, Де Дзерби в «Брайтоне», интересный тренер в «Тоттенхэме» — Постекоглу, — сказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.