Форвард «Пари НН» Кокшаров заявил, что не будет праздновать гол «Краснодару», если забьёт

«Тут не за что просить прощения. Но и праздновать не буду, потому что в футбольном мире так принято. Я безумно благодарен “Краснодару”, это мой родной клуб, который меня воспитал. У меня нет поводов праздновать и проявлять какое-то неуважение. Всё чётко. Через полгода у меня заканчивается аренда, возвращаюсь обратно. Но против “Краснодара” буду играть, как с любым другим соперником, на максимуме», — приводит слова Кокшарова «РБ Спорт».