Гусев: думаю, Василий Березуцкий давно хотел попробовать себя в роли главного тренера

— За Леонидом Викторовичем особо пристально не слежу. Я так понял, что в Китае есть одна самая сильная команда и с ней очень тяжело конкурировать. А с Васей мы недавно виделись. Он рассказывал про работу в Китае и уже про работу в Азербайджане. Думаю, он давно хотел попробовать себя в этой роли, а тут возникло предложение, есть задачи, — сказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.