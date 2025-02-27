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Гусев: думаю, Василий Березуцкий давно хотел попробовать себя в роли главного тренера

Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев поделился мнением о решении экс-защитника красно-синих Василия Березуцкого покинуть тренерский штаб Леонида Слуцкого, возглавляющего «Шанхай Шэньхуа», и стать главным тренером «Сабаха».

Источник: Чемпионат.com

42-летний специалист возглавил азербайджанскую команду в минувшем ноябре.

— Вы много общаетесь с Березуцкими — как вам решение Василия уйти из штаба Слуцкого?

— За Леонидом Викторовичем особо пристально не слежу. Я так понял, что в Китае есть одна самая сильная команда и с ней очень тяжело конкурировать. А с Васей мы недавно виделись. Он рассказывал про работу в Китае и уже про работу в Азербайджане. Думаю, он давно хотел попробовать себя в этой роли, а тут возникло предложение, есть задачи, — сказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

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