Гинер — о Fan ID: закон есть закон, кто-то недоволен, что нельзя насиловать и убивать

«Fan ID? Я не оцениваю законы или уставы Российской Федерации. Если есть закон, значит это закон — нравится он мне или не нравится. Зачем мне смотреть на чью-то реакцию? Кто-то недоволен, что нельзя насиловать, кто-то — что нельзя убивать. Вы тут меня тоже спросите о реакции этих людей?» — приводит слова Гинера Sport24.