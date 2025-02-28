Бабаев не назвал переход Зделара в «Зенит» ответным действием на трансфер Кругового

В первом матче после возобновления Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА на выезде сыграет с «Зенитом», игра 19-го тура пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 мск. Петербургская команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками, ЦСКА идет шестым с 31 очком. «Очень важный матч, важно сыграть на максимуме своих возможностей. “Зенит” — очень серьезный соперник, думаю, что по всем матчам это видно, — отметил Бабаев. — Но в прошлом сезоне мы показали, что можем играть и обыгрывать “Зенит”. Многое зависит от того, как команды подойдут к игре».