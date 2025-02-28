Бабаев не назвал переход Зделара в «Зенит» ответным действием на трансфер Кругового

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Трансфер футболиста Саши Зделара из ЦСКА в «Зенит» не является ответным шагом на переход защитника Данила Кругового из петербургского клуба в стан армейцев. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
В феврале Зделар перешел из ЦСКА в «Зенит» перед закрытием трансферного окна. В январе 2024 года ЦСКА сообщил о договоренности с Круговым о переходе на правах свободного агента, тогда у футболиста оставалось полгода контракта с клубом. Позднее Кругового перевели в «Зенит-2».
«Конечно, трансфер Зделара — это не ответка за Кругового, ведь это не самая плохая сделка за три месяца до истечения контракта, — сказал Бабаев. — Со Зделаром великолепно попрощались, его можно понять, у него один из последних больших контрактов, он думает о своей семье, о своем будущем. Но те условия, которые предлагает “Зенит”, понятно, что в ЦСКА маловероятны».
Зделару 29 лет, он выступал за ЦСКА с июля 2022 года. Всего в составе армейского клуба полузащитник провел 96 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 21 результативную передачу. Вместе с ЦСКА Зделар в 2023 году стал обладателем Кубка России.
В первом матче после возобновления Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА на выезде сыграет с «Зенитом», игра 19-го тура пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 мск. Петербургская команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками, ЦСКА идет шестым с 31 очком. «Очень важный матч, важно сыграть на максимуме своих возможностей. “Зенит” — очень серьезный соперник, думаю, что по всем матчам это видно, — отметил Бабаев. — Но в прошлом сезоне мы показали, что можем играть и обыгрывать “Зенит”. Многое зависит от того, как команды подойдут к игре».