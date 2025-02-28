«Здоровая конкуренция в ЦСКА? Риторический вопрос». Помазун впервые заговорил в «Спартаке»

— Я не говорил сам себе, что никогда не пойду в «Спартак». Такого не было, хотя бы потому что в футболе всё может быть: Фигу из «Барсы» в «Реал» переходил, а тут Помазун из ЦСКА в «Спартак» (смеётся). Враждебного отношения к «Спартаку» у меня никогда не было.