«Спартак» — главный конкурент «Зенита». У «Краснодара» слишком короткая скамейка

Ровно год назад, в марте 2024-го, я предварял рестарт РПЛ колонкой «Зенит» и «Краснодар» — это битва идеологий. Тогда клуб Сергея Галицкого опережал действующего чемпиона на два очка, но в чемпионской гонке мы все равно отталкивались от «Зенита»: его кадровых и финансовых возможностей, а также настроения лидеров.
Сейчас, в конце февраля 2025-го, «Краснодар» снова выходит на финишную прямую лидером. «Зенит», тогда стремившийся к повторению рекорда «Спартака» по количеству чемпионств подряд, а теперь жаждущий не только побить его, но и выиграть все титулы в год столетия клуба, снова выбегает из последнего поворота вторым.
«Президент и гендиректор знают, что нам нужны футболисты. Мы говорили об этом в последние полтора-два месяца. Нам нужны игроки на две позиции. Может быть, на три, если кто-то из футболистов уйдет», — говорил главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич после окончания первой части сезона-2023/24. В это же время «Зенит» подписал 15-миллионного Артура на правый фланг атаки, дожидался 18-летия Педро в феврале и укрепил и без того приличную оборону покупкой Нино. Ну и зачем-то купил Ильзата Ахметова.
«Тренер всегда хочет добавить пару игроков для конкуренции и глубины. Возможно, завтра придет гендиректор и скажет, что мы на финальной стадии: есть хороший игрок, сейчас будем брать. Позиция? Не отказались бы от вингера, и четвертый центральный защитник тоже был бы нужен», — рассуждал главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев по ходу зимних сборов-2025. В это же время «Зенит» купил 30-миллионного Луиса Энрике и укрепил и без того приличную оборону Ваньей Дркушичем (досрочно возвращен из аренды в «Црвене Звезде»). Ну и зачем-то подписал Сашу Зделара.
«Мы берем крепких игроков, которые усилят обойму. Это скорее работа на перспективу», — рассказывал главный тренер «Зенита» Сергей Семак в феврале 2024-го.
«Не так много новичков, на которых мы можем сейчас рассчитывать. Мимович пришел немного поздновато, сложно быстро встроить в игру. Зделар — игрок в проблемную зону, чтобы создать конкуренцию. Думаю, что как минимум он удлинит скамейку. Луису Энрике тоже потребуется время, чтобы влиться в коллектив», — рассказывает главный тренер «Зенита» Сергей Семак в феврале 2025-го.
«В прошлом году конкурентами “Зенита” были “Краснодар” и “Динамо”, сейчас — “Краснодар” и “Спартак”. При этом самый ярко выраженный — “Спартак”. Сужу по игре и заряженности этой команды», — оценивает вратарь «Зенита» Михаил Кержаков.
C этим мнением трудно спорить, несмотря на 2-очковое отставание «Спартака» от «Краснодара» и «Зенита» (37 очков против 39). Но как устроена эта гонка?
В первой части сезона «Краснодар» задействовал всего 21 игрока — меньше всех в РПЛ. Причем в шести матчах подряд повторял стартовый состав — это повторение рекорда чемпионата России. Всего этот состав выходил с первых минут девять раз — четвертый показатель в истории.
«Краснодар» — очень сыгранная команда. Центральный защитник Диего Коста без особых проблем заменил Хуниора Алонсо в плане обороны (но не в плане начала атак). 34-летний правый защитник Сергей Петров осенью играл так, будто ему 25, Виктор Са — будто его купили не за 1,5 миллиона евро, а минимум за 7−8. В опорника Кевина Ленини иногда почти одновременно вселялись Вильмар Барриос (жесткость и эффективность в отборе) и Вендел (проходы с мячом — как перед голом в ворота «Спартака»). Александр Черников освоил роль восьмерки. Джон Кордоба, несмотря на срывы переговоров с «Зенитом» и «Спартаком», не забыл, что он машина.
Но «Краснодар» еще и очень уязвимая команда в плане скамейки. В ближайшее время она станет еще короче: через две недели центральный полузащитник Кевин Кастаньо уедет в «Ривер Плейт». Эту пару недель из-за травмы пропустит центральный защитник Витор Тормена — «Краснодар» остался с безальтернативной парой Диего Коста — Кайо.
На этом фоне «Спартак» выглядит гораздо более крепким претендентом на золото. В конце первой части сезона Деян Станкович тоже нашел оптимальный состав, отказавшись от экспериментов со сменой позиций лучших игроков (Эсекиэля Барко и Манфреда Угальде), и наладил оборону («Спартак» — лидер по допущенным ударам, в том числе из штрафной, допущенным xG и допущенным касаниям в своей штрафной). Зимой тренер еще и получил дорогостоящее усиление — Ливая Гарсию (18,7 млн евро по версии Transfermarkt) и Пабло Солари (10 млн).
Внедрение новичков, возможно, главная задача для Станковича весной. В ноябре он наконец-то доверился центральному защитнику Алексису Дуарте и сбалансировал «Спартак» после завершения адаптации левого нападающего Маркиньоса — кстати, бразилец гораздо дисциплинированнее других крайних форвардов.
Да, в этом и парадокс. Кадровые ограничения «Краснодара» могут одновременно быть и одним из главных преимуществ команды, и самым явным недостатком. Мощная трансферная кампания «Спартака», после которой минимум одному атакующему игроку не находится места в старте (скорее всего, это Ливай Гарсия, хотя не исключено, что пару туров со скамейки начнет и Солари), может спровоцировать новые метания Станковича, а как следствие — потерю очков в топ-матчах.
А что «Зенит»? У него третий тип проблем — ярчайшая атака с зияющими пустотами за спинами Барриоса и Вендела в центре поля. Судите сами: справа в атаке у «Зенита» могут выйти Луис Энрике, Максим Глушенков, Лусиано Гонду, на месте десятки/второго нападающего — Глушенков и Матео Кассьерра, на левом краю — Андрей Мостовой, Педро, Луис Энрике (и, возможно, Кассьерра), на место единственного нападающего претендуют Гонду, Кассьерра и Александр Соболев, лучший бомбардир команды на зимних сборах (4 гола).
Конечно, есть варианты с переводом в середину Дугласа Сантоса, Юрия Горшкова и даже Ваньи Дркушича, но для них это не совсем (а в случае Дркушича — совсем не) профильная позиция. Не лучший вариант для борьбы за титул.
И все же атака и центр обороны «Зенита» слишком мощны, чтобы считать фаворитом в борьбе за золото-2025 другую команду. Борьба за золото-2024 превратилась в возню. Очень хочется, чтобы в мае, рассуждая о борьбе за золото-2025, мы восхищались гонкой на максимальных скоростях.
Автор: Александр Дорский