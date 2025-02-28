«Спартак» — главный конкурент «Зенита». У «Краснодара» слишком короткая скамейка

«Краснодар» — очень сыгранная команда. Центральный защитник Диего Коста без особых проблем заменил Хуниора Алонсо в плане обороны (но не в плане начала атак). 34-летний правый защитник Сергей Петров осенью играл так, будто ему 25, Виктор Са — будто его купили не за 1,5 миллиона евро, а минимум за 7−8. В опорника Кевина Ленини иногда почти одновременно вселялись Вильмар Барриос (жесткость и эффективность в отборе) и Вендел (проходы с мячом — как перед голом в ворота «Спартака»). Александр Черников освоил роль восьмерки. Джон Кордоба, несмотря на срывы переговоров с «Зенитом» и «Спартаком», не забыл, что он машина.