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Роман Широков: «Оренбург» уже вылетел из РПЛ, разве нет?

Бывший футболист «Спартака», «Зенита» и сборной России Роман Широков высказался о перспективах «Оренбурга» в нынешнем сезоне РПЛ.

Источник: Чемпионат.com

На момент зимней паузы в сезоне клуб идёт на последней строчке в турнирной таблице.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 19, 2.03.2025, 16:30
Спартак
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Оренбург
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— Слишкович много работал в «Оренбурге» осенью — там не смог ничего изменить. Зимой было гораздо больше времени. Всё-таки самое лучшее, когда вы меняете тренера зимой — есть возможность намного больше поработать над идеями. Не думаю, что осенняя часть должна была обнадёжить болельщиков «Оренбурга».

— «Оренбург» — кандидат номер один на вылет из РПЛ?

— По-моему, они уже вылетели, разве нет? У них восемь очков. Конечно, можно остаться, но надо выигрывать практически все матчи. Из 12 оставшихся встреч «Оренбургу» нужно выиграть хотя бы игр шесть и сыграть пару ничьих. Но пока «Оренбург» не выглядит способным на это. Однако, может, произведут какой-то фурор, — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Оренбург
Премьер-лига: таблица и календарь