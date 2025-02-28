Роман Широков: «Оренбург» уже вылетел из РПЛ, разве нет?

— По-моему, они уже вылетели, разве нет? У них восемь очков. Конечно, можно остаться, но надо выигрывать практически все матчи. Из 12 оставшихся встреч «Оренбургу» нужно выиграть хотя бы игр шесть и сыграть пару ничьих. Но пока «Оренбург» не выглядит способным на это. Однако, может, произведут какой-то фурор, — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.