Аршавин оценил шансы «Зенита» вновь выиграть РПЛ

«В данной точке фаворита точно нет. Потому что команды слишком близко друг от друга находятся, и сейчас трудно предугадать, кто [станет чемпионом]. Верю, что “Зенит” всё-таки возьмёт титул. Все его ждут, год 100-летия. Конечно, никто не хочет упустить и грустить в этот год. Поэтому верю в “Зенит”.



Кто может стать лучшим игроком сезона? Если питерский клуб выиграет, то лучшим игроком сезона окажется Глушенков. Если “Краснодар” — Кордоба, а если “Спартак” — Угальде», — приводит слова Аршавина РБК.