Роман Широков: «Ростов» выбрал оптимальное решение — Альба работал с командой

«Нормально отношусь к назначению Альбы главным тренером “Ростова”. Он же работал с Карпиным, знает команду. “Ростов” прекрасно осознаёт, какие у них есть люди внутри, когда принимают решения: кому можно доверить пост, а кому — нет. Мне кажется, выбрали оптимальное решение. Не спонтанно же это было», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.