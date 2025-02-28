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Роман Широков: с уходом Карпина в «Ростове» может измениться эмоциональная составляющая

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова», о чём было объявлено 25 февраля.

Источник: Чемпионат.com

«О том, что Карпин уйдёт, говорили давно. Просто неожиданно, что прямо перед стартом чемпионата. Не скажу, что уход стал ожидаемым, но и не прямо удивительным. В “Ростове” остались его помощники. Другое дело, что не будет харизмы Валерия Георгиевича — она играла большую роль. В системе подготовки всё сильно не поменяется. Но эмоциональная составляющая как-то может измениться», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ростов