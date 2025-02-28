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Агент Гурцкая: Кахигао сработал плохо, «Спартак» провалил зимнее трансферное окно

Известный агент Тимур Гурцкая раскритиковал работу спортивного директора московского «Спартака» Фрэнсиса Кахигао в зимнее трансферное окно.

Источник: Чемпионат.com

Испанский специалист пришёл в клуб в январе текущего года.

«Клуб провалил зимнее окно. “Спартак” взял спортивного директора за 10 млн рублей в месяц и провалил окно. При нём пришёл Солари, который и был на рынке, он и без Кахигао бы пришёл. Рассчитали кучу футболистов с компенсацией. Кахигао сработал плохо. Ни по одному пункту нельзя поставить даже тройку. Покупка Ливая Гарсии ещё пойдет в минус.

Возможно, игрок был в списках Амарала, и Кахигао просто доводил сделку. Но должна быть оценка: ты покупаешь футболиста в € 20 млн на лавку, и ты себя сильно подставляешь. Первый трансфер за огромные деньжищи — не игрок основного состава. Но если бы он взял Саласара, ещё на фоне того, что его не купил “Зенит”, это было бы очень круто», — приводит слова Гурцкая «РБ Спорт».

В зимнее трансферное окно в «Спартак» перешёл голкипер Илья Помазун (ЦСКА, € 1,2 млн), форвард Ливай Гарсия (греческий АЕК, € 18,7 млн) и хавбек Пабло Солари (аргентинский «Ривер Плейт», € 10 млн).

1 марта «Зенит» на своём поле примет московский ЦСКА в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Спартак