Агент Гурцкая: Кахигао сработал плохо, «Спартак» провалил зимнее трансферное окно

«Клуб провалил зимнее окно. “Спартак” взял спортивного директора за 10 млн рублей в месяц и провалил окно. При нём пришёл Солари, который и был на рынке, он и без Кахигао бы пришёл. Рассчитали кучу футболистов с компенсацией. Кахигао сработал плохо. Ни по одному пункту нельзя поставить даже тройку. Покупка Ливая Гарсии ещё пойдет в минус.



Возможно, игрок был в списках Амарала, и Кахигао просто доводил сделку. Но должна быть оценка: ты покупаешь футболиста в € 20 млн на лавку, и ты себя сильно подставляешь. Первый трансфер за огромные деньжищи — не игрок основного состава. Но если бы он взял Саласара, ещё на фоне того, что его не купил “Зенит”, это было бы очень круто», — приводит слова Гурцкая «РБ Спорт».