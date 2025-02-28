Роман Широков высказался о предстоящем матче «Зенит» — ЦСКА в РПЛ

«ЦСКА — хорошая команда с хорошим тренером. Они достаточно удачно играют с “Зенитом”. По крайней мере, ЦСКА всегда навязывает борьбу. Может, проигрывают, но для “Зенита” получаются очень тяжёлые матчи. Для питерцев важно удачно стартовать. Эмоциональная составляющая тоже может сыграть важную роль: как положительно, так и отрицательно», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.