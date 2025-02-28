«Зенит» объявил о досрочном прекращении контракта с Родригао

«Футбольный клуб “Зенит” желает Родригао удачи в дальнейшей карьере и благодарит его за профессионализм, самоотдачу и время, проведённое вместе, а также за победы и трофеи, которые навсегда останутся частью нашей общей истории!» — сказано в телеграм-канале «Зенита».