Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родригао высказался об уходе из «Зенита»

Центральный защитник Родригао прокомментировал свой уход из санкт-петербургского «Зенита».

Источник: Чемпионат.com

«Болельщики “Зенита”, спасибо вам огромное! За время, проведённое вместе. За вашу поддержку и любовь ко мне, они всегда будут в моём сердце. Спасибо “Зениту” и Петербургу за всё. Пока!» — приводит слова Родригао пресс-служба сине-бело-голубых.

Родригао перешёл в санкт-петербургский клуб летом 2022 года. За этот период он принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 3,5 млн.

Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь