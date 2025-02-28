Родригао высказался об уходе из «Зенита»

«Болельщики “Зенита”, спасибо вам огромное! За время, проведённое вместе. За вашу поддержку и любовь ко мне, они всегда будут в моём сердце. Спасибо “Зениту” и Петербургу за всё. Пока!» — приводит слова Родригао пресс-служба сине-бело-голубых.