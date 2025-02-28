«Локомотив» установил худшую выездную серию при Галактионове

Итоговый результат — 1:1. Таким образом, «Локомотив» не смог одержать победу в пятом гостевом матче Российской Премьер-Лиги подряд. Это худшая серия при действующем тренере железнодорожников Михаиле Галактионове. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.