Тренер «Локо» Галактионов — о ничьей с «Динамо» Мх: обидно, что не заработали три очка

«Что касается результата, то обидно, что не заработали три очка. С другой стороны, каждое идёт в копилочку. Во втором тайме, с учётом качества игры, нам не хватило ярко выраженной победной точки. Но те изменения, которые произошли, добавили нам динамики.



Мы были ближе к тому, чтобы забить. Понятно, что у “Динамо” была контратака, однако с точки зрения моментов мы были ближе.



Безусловно, что какие‑то нюансы, которые прорабатывали, мы увидели сегодня. У нас было четыре-пять дней в Москве, команда адаптировалась. Если бы мы сразу сюда приехали, то было бы тяжело.



Понятно, что очень холодно, особенно для наших иностранцев, но это часть профессии», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».