Тренер «Динамо» Махачкала Биджиев: расстроены ничьей с «Локомотивом»

«Мы рассчитывали на победу тут, честно говоря. Я вообще не думаю, что здесь нужно говорить, что награда — одно очко. Мы расстроены результатом. Да, соперник сильный был. Да, он создавал моменты.



Но и мы создавали моменты. Я считаю, мы где‑то недоработали последние минуты, чуть не хватило, а так — должны были доводить матч до победы.



Матч был тяжёлый, если учитывать погодные условия. Пришлось обороняться во втором тайме, но в целом мы физически выглядели нормально.



Не со всеми жёлтыми карточками мы согласны, были такие же нарушения со стороны соперника. То, что мы играем в силовой манере, ни для кого не секрет. Мы от этого отходить не собираемся», — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».