Дуглас Сантос — об уходе Клаудиньо: «Зенит» потерял в искрометности и гениальности

— Клаудиньо — тот футболист, который умеет привносить в игру элементы шоу и творить гениальные вещи, это настоящая футбольная звезда. На его счету много результативных передач и голов в составе «Зенита», и, конечно, с его уходом мы немного потеряли в этой искрометности и гениальности, в финтах и дриблинге.