Тренер «Акрона» Тедеев: нам предстоит играть с другим «Пари НН», нежели в первом круге

— Мы об этом говорили в коллективе и были сами отчасти виноваты в той ситуации: могли забить больше и не пропустить этот гол — он был нелогичным, после серии рикошетов в штрафной площади. Было плохо в первую очередь, что мяч вообще долетел до штрафной. Мы должны понимать, что преимущество в любом матче — это когда мы сконцентрированы все 90 и более минут.