Карпин мощно прокачался в «Ростове» и созрел для топ-клуба. Уже скучаем

Самым сильным перформансом стала кампания-2022/23, когда «Ростов» остановился в одном шаге от третьего места (проиграл ЦСКА в последнем туре — 1:4). Но мне впечатался в память и коронавирусный сезон-2019/20, когда до паузы южный клуб шел на четвертом месте (в четырех очках от топ-3), а в итоге финишировал пятым. Да, были и относительно неудачные отрезки (например, 9-е место в 2020/21, 7-е — в 2023/24), но Карпин никогда не проваливался. И это факт. Как и факт, что в «Ростове» его работу можно оценить на твердую «отлично» в тренерском дневнике.