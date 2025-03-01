Карпин мощно прокачался в «Ростове» и созрел для топ-клуба. Уже скучаем

Валерий Карпин в «Ростове» в качестве главного тренера — уже история. Во всех смыслах такого громкого слова. И главный — тоже во всех смыслах. «Ростов» под его руководством сыграл 223 матча, в которых в среднем набирал 1,5 очка.
Это тоже мощнейший результат. Среди главных тренеров южного клуба, которые провели восемь и больше игр у руля, круче сработали только Курбан Бердыев (1,92) и Олег Долматов (1,77). Но у них было сильно меньше матчей — 49 и 62 соответственно.
Именно из «Ростова» Валерий Карпин ушел тренировать сборную России в тот драматический отбор на ЧМ-2022, а затем вернулся после тотального бана российского футбола на международной арене уже в двойной роли.
Ему не хватило всего трех побед, чтобы достичь сотни с желто-синими (у него их — 97). В календарном исчислении в Ростове-на-Дону он правил шесть лет и шесть месяцев. Цифра — огромная, особенно если учитывать, что в современном футболе среднее время пребывания главного тренера в одном клубе/сборной — прилично меньше года.
Для осмысления качества работы Валерия Георгиевича точно нельзя делать отсылку к титулам (для этого просто не было условий), а вот к стилю — пожалуй. Глобально «Ростов» при Карпине никогда не играл в футбол середняка. В первый период работы в клубе он делал ставку на 5−3−2, но затем модернизировал структуру, отправляя при розыгрыше мяча опорника на одну линию с центральными защитниками. Сначала эту роль исполнял скандальный Норманн, затем — Глебов.
Но базовые принципы оставались прежними: высокая линия обороны, интенсивный прессинг, акцент на быстрые переходы из обороны в атаку и обратно. «Ростов» Карпина играл в доминирующий футбол, хотя для этого совсем не было платформы. Ну или почти не было.
Еще один маркер — индивидуальный прогресс футболистов. Карпин четко определял функционал каждого, опираясь на сильные качества: Голенков и Комличенко превратились в одних из сильнейших больших нападающих лиги, Мелехин, Лангович и Вахания — в перспективных защитников. Глебов и Осипенко вообще приобрели статус стабильных игроков сборной России и вышли на топовый для РПЛ уровень. А еще есть Комаров, Щетинин и другие фамилии, которые стали известны благодаря работе с Валерием Георгиевичем.
Этот список можно разбавить легионерами — Роналдо и Мохеби выдавали безумные отрезки по результативности, а Умар Сако добавил качества обороне.
Самым сильным перформансом стала кампания-2022/23, когда «Ростов» остановился в одном шаге от третьего места (проиграл ЦСКА в последнем туре — 1:4). Но мне впечатался в память и коронавирусный сезон-2019/20, когда до паузы южный клуб шел на четвертом месте (в четырех очках от топ-3), а в итоге финишировал пятым. Да, были и относительно неудачные отрезки (например, 9-е место в 2020/21, 7-е — в 2023/24), но Карпин никогда не проваливался. И это факт. Как и факт, что в «Ростове» его работу можно оценить на твердую «отлично» в тренерском дневнике.
Надо сказать, что Карпин не только отдавал желто-синим, но и сам прилично прокачался. Раньше он сильно кипел, когда его игроки не исполняли простейшие (по его мнению) элементы, а именно в «Ростове» изменил отношение к футболистам и научился адаптироваться под их уровень. Что важно — не отказываясь от собственного взгляда на игру. А это, знаете ли, искусство.
Но все когда-то заканчивается. Для российской премьер-лиги Карпин — топ-тренер, футбол которого можно идентифицировать с закрытыми глазами. И таким он стал в «Ростове». В момент, когда после «Армавира» и «Мальорки» приблизился к разрушению карьеры и тренерских амбиций.
Возможно, Валерий Карпин — главный харизматик российского футбола: стильный, яркий, открытый. И я уверен, что вопрос трудоустройства в РПЛ — дело времени. Прямо сейчас он — первый кандидат на назначение в любой топ-клуб. Но это дело ближайшего будущего.
А РПЛ стартует без него. И совершенно точно Карпина в российском клубном футболе будет не хватать. Как и его пресс-конференций.
Валерий Георгиевич, уже скучаю!
Максим Никитин