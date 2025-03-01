«В тюрьме мял спину авторитету ради Саши»: крутые байки массажиста Кокорина

— Там он был еще молодым, а у меня в подопечных Денисов, Юра Жирков, Кевин Кураньи, Матье Вальбуэна. Близко познакомились с Сашей уже в Питере. В 60 лет из «Динамо» ушел на пенсию. Жил себе не тужил, но в один прекрасный день позвонил Кокорин. Сказал, что, пока два года был с ним рядом в Москве, у него ничего не болело, а как ушел — начались сплошные мучения. Предложил поработать индивидуально. Денежный вопрос даже не обсуждался. Для меня стало приятной неожиданностью, что зарплата от Кокорина почти в два раза превысила ту, что мне платили в «Зените». В первый раз даже поинтересовался: «Это за три месяца?» При этом не нужно было ездить ни на сборы, ни на игры.