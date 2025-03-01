«В тюрьме мял спину авторитету ради Саши»: крутые байки массажиста Кокорина

— Как вас приняли в команде?
— Первым устроил проверку Влад Радимов. После массажа он удивился: «Чувствую себя так, будто сегодня не тренировался!» Сразу же и остальные ребята подтянулись.
— На массажном столе многие футболисты изливают душу. Тренеры требовали отчетов об исповедях?
— У меня отношения с футболистами строились по-другому. В основном травил им байки и анекдоты. Радимов, который жил на сборах с Александром Спиваком, жаловался: «Что ты ему рассказывал? Приходит в номер — и до пяти утра ржет!» После массажа у ребят был еще и хороший эмоциональный тонус. Ни один тренер «Зенита», нужно отдать им должное, «стучать» на игроков не просил. А Властимил Петржела даже доверял самое святое — делать массаж жене.
— А ходатайствовать за нарушителей режима или отстоять кого-то из футболистов, выставленных на трансфер, могли?
— Нет. Такого даже помыслить себе не мог. Когда Володю Быстрова продавали из «Зенита» в «Спартак», он очень не хотел уходить. Да только у Быстрого язык — это его главный враг. Пошутил с Петржелой про казино, а тот принял все близко к сердцу и сказал руководству, чтобы Быстрова на следующий день в команде не было. Ни массажист, ни вся команда отстоять бы его не смогли.
— Отстоять главного правдоруба «Зенита» тех лет Игоря Денисова тоже не могли?
— Когда Гарик начинал говорить, отстаивая свою правду, лучше было не подходить к нему. Знаменитая ссора в раздевалке «Динамо» с Черчесовым была при мне. Говорил тогда тренеру: «Станислав Саламыч, не надо!» Только и у него характер горячий. И репутация Денисова как рвача, которого интересовали только деньги, тоже далека от действительности. Он ведь не требовал в ультимативной форме увеличить зарплату, а лишь поинтересовался у тогдашнего руководителя «Зенита» Максима Митрофанова, почему на питерских футболистов денег нет, а на Халка есть. Хотя «Зенит» без Халка обыграл в Лиге чемпионов «Порту» с Халком.
Бразильцу по приезде в Санкт-Петербург дали зарплату в три раза выше, чем у любого российского футболиста, и пылинки с него сдували. Все подробности этой истории узнал, уже работая в сборной, куда пригласил Сергей Фурсенко. А ведь Денисов был тем игроком, вокруг которого держался российский костяк «Зенита». Ему потом предложили контракт на улучшенных условиях, но для Гарика, поверьте, вопрос был не в деньгах.
— У вас о Халке тоже нелестное мнение сложилось?
— Отнюдь. Бразильца даже приучил к русской бане. Легионеры предпочитали хаммам, а Живо (он ведь Живанилдо, и на Живо отзывался охотнее, чем на Халка) предпочитал веник. После парной окунул в ледяную воду — бразилец пришел в восторг. После следующей игры потребовал повторить.
— Как вы попали в сборную России?
— Осенью 2006-го парились со Спиваком в бане, и вдруг звонок от Андрюхи Аршавина: «Выручай, Анатольич! С шеей беда». Сказал, чтобы завтра приезжал на базу. И тут Андрюха говорит: «Какая база? Мы в Сочи на сборе. Бери билет и прилетай».
Через полчаса позвонил начальник «Зенита» Федор Луннов и сказал, что завтра утром у меня самолет. Как только прилетел, все зенитовцы сразу же пришли ко мне на массаж. Потом врач сборной попросил посмотреть Серегу Игнашевича, у которого была травмирована нога. Посмотрев на стопу, сразу сказал Гусу Хиддинку: «Он играть не сможет. Нужно три-четыре дня на восстановление».
А вот Аршавина вернул в строй. В Скопье команда Гуса Хиддинка победила македонцев — 2:0. Голы забили Быстров и Аршавин, а Игнашевич на поле не вышел. После матча Андрей позвонил и прокричал в трубку: «Видите, что массаж животворящий делает!» Это было мое первое боевое крещение в сборной. После того как РФС возглавил Сергей Фурсенко, взяли в штат сборной без отрыва от работы в «Зените». Ездил со сборной на Евро-2012 и ЧМ-2014.
— У кого-то из футболистов РПЛ были персональные массажисты?
— Нет. Правда, Толя Тимощук, когда собирался переходить в «Баварию», привозил какую-то азиатскую девушку и просил научить ее делать массаж «по Колесникову». Хотел взять ее в Германию, но оформить визу не сумел. Когда «Зенит» был на сборах в Австрии, Тимощук приезжал из Мюнхена за 190 километров, чтобы сделать массаж. Из всех футболистов, с которыми довелось работать, он самый профессиональный. Его и сейчас можно минут на 15 в любом матче выпустить, и он погоды не испортит. Тимощук вместе с Аршавиным даже отстояли меня перед руководством «Зенита», когда уже пришел забирать трудовую книжку. Хотя все равно ушел в «Динамо» сам.
— С Александром Кокориным познакомились в «Динамо»?
— Там он был еще молодым, а у меня в подопечных Денисов, Юра Жирков, Кевин Кураньи, Матье Вальбуэна. Близко познакомились с Сашей уже в Питере. В 60 лет из «Динамо» ушел на пенсию. Жил себе не тужил, но в один прекрасный день позвонил Кокорин. Сказал, что, пока два года был с ним рядом в Москве, у него ничего не болело, а как ушел — начались сплошные мучения. Предложил поработать индивидуально. Денежный вопрос даже не обсуждался. Для меня стало приятной неожиданностью, что зарплата от Кокорина почти в два раза превысила ту, что мне платили в «Зените». В первый раз даже поинтересовался: «Это за три месяца?» При этом не нужно было ездить ни на сборы, ни на игры.
— Правда ли, что вы массировали Кокорина в местах не столь отдаленных?
— В колонии, где он отбывал наказание, администрация устраивала матчи с осужденными. Команда охранников все время проигрывала, что неудивительно: два игрока сборной России против них играли, да и младший Кокорин тоже занимался футболом на серьезном уровне. А у Саши после травмы болело колено, и он пригласил меня. Три дня навещал и даже шутил, что имею три ходки. Правда, бывалые люди объяснили, что ходки считаются с ночевкой.
— Администрация колонии тоже воспользовалась визитом такого профессионала?
— Да что там — администрация! Мне сразу сказали: «А Леху можешь отмассировать?» И объяснили, кто такой Леха. Он после первого же сеанса сразу предложил остаться. Пришлось ответить фразой из кинофильма: «Лучше вы к нам».
— После этого вы еще в «Сочи» с Кокориным пересеклись.
— Это, наверное, единственный случай в истории российского футбола, когда массажиста отдали из одного клуба в другой в аренду. В тот момент в системе «Зенита» работал со второй и молодежной командами в должности главного массажиста. Кокорина после выхода на свободу в основе «Зенита» руководители клуба видеть не хотели. Он поехал на сборы с «Зенитом-2». Уходить из питерского клуба Саша не хотел, а владелец «Сочи» Борис Ротенберг очень нуждался в забивном форварде, который помог бы его клубу сохранить место в РПЛ. Из сочинского клуба позвонили и попросили уговорить Кокорина на аренду. Всяко лучше, чем вторая лига! А Кокорин заявил: «Без вас не поеду». Позвонил Ротенбергу, и тот решил вопрос: «Зенит» и меня отпустил в аренду.
— В «Спартаке» вместе с Кокориным работали, уже подписав полноценный контракт?
— Для меня самого это было загадкой. Кокорин сказал, что буду вместе с ним там работать. И зарплату персональную продолжал платить. Премиальные за победы «Спартака», которые причитались работникам клуба, получал.
— Неудивительно, что и во Флоренцию вы отправились вслед за Кокориным.
— Я жил в Питере, а во Флоренцию летал. Работать в Италии, не имея соответствующей визы, мог только с Кокориным. Во время эпидемии коронавируса приходилось даже пользоваться легендой. Мол, направляюсь в Монте-Карло. Кокорин договаривался с игравшим там Сашей Головиным. Из клуба «Монако» присылали машину и на полдороге из Италии во Францию водитель разворачивался и вез меня во Флоренцию.
— Почему же сейчас вы не на Кипре, где играет Кокорин?
— Мне хватило Италии. Когда стало проще летать, по три недели проводил во Флоренции, потом на десять дней возвращался домой. В январе 2022-го прилетел в очередную командировку, а в феврале вернуться обратно прямым рейсом было уже невозможно. Завис до мая, пока в Италии не закончился чемпионат. А у меня в это время в Санкт-Петербурге внучка родилась, мой свет в окошке! Когда Кокорин летом снова позвал меня во Флоренцию (он тогда еще не уехал на Кипр), ответил ему вежливым отказом. Не для меня уже полеты в Европу через Стамбул.
— Кержакову вы тоже не могли отказать, когда он позвал вас в Цюрих?
— Как раз в это время мой главный работодатель Кокорин отправился с «Зенитом» на сбор, а Кержакова отдали в аренду в «Цюрих». Саша взмолился: «Мне очень важно пройти сбор, набрать форму и закрепиться в составе!» Он договорился с клубом и вызвал меня на сбор в Турции на две недели. Почему же не помочь? Меня замечательно встретили, выдали клубную экипировку, познакомили с президентом. Славная женщина, одна из богатейших в Швейцарии, но курила много.
— Швейцарские коллеги не просили поделиться секретами?
— Еще как просили! Особенно югослав, который неплохо говорил по-русски. Приходил ко мне на массаж и главный тренер «Цюриха» финн Сами Хююпия. Затем и игроки потянулись. Сенегальский легионер подошел и сказал: «Фазер, хелп ми, плиз!» Кержаков потом подкалывал: «Не знал, Анатольич, что у тебя в Сенегале сынок есть!» Президент клуба мне постоянную работу предлагала, а игроки подарили вымпел с автографами и на прощальном банкете хором скандировали: «Сергей! Сергей!».
— С вашим опытом нет желания открыть в «Зените» академию спортивного массажа?
— С «Зенитом» сейчас вообще никаких контактов нет. Видимо, не простили, что работал в «Динамо» и особенно в «Спартаке»! С 70-летием поздравлял только Андрей Сергеевич Аршавин. Правда, сказал, что это от имени клуба, где он теперь занимает руководящую должность.