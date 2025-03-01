«Зенит» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 39 очков за 18 матчей. ЦСКА заработал 31 очко после 18 игр и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 39 очков за 18 игр.