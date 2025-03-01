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«Зенит» и ЦСКА не включили в заявку новичков Энрике и Алеррандро

«Зенит» и ЦСКА не включили в заявку на матч сезона новичков Энрике и Алеррандро.

Источник: ФК "Зенит"

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Петербургский «Зенит» и ЦСКА не включили в заявку на матч 19-го тура чемпионата России по футболу приобретенных зимой бразильских новичков Луиса Энрике и Алеррандро соответственно.

Полностью стартовый состав ЦСКА выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев (вратарь, капитан), Милан Гайич, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Аббос Файзуллаев, Миралем Пьянич, Тамерлан Мусаев, Секу Койта.

Стартовый состав «Зенита» выглядит следующим образом: Евгений Латышонок (вратарь), Густаво Мантуан, Ваня Дркушич, Страхиня Эракович, Нино, Дуглас Сантос (капитан), Андрей Мостовой, Вильмар Барриос, Максим Глушенков, Матео Кассьерра, Лусиано Гонду.

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет в субботу в Санкт-Петербурге, начало — 16:30 мск.

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