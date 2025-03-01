Рекордный гол Дзюбы не помог «Акрону» обыграть «Нижний Новгород»

Для 36-летнего Дзюбы этот гол стал 233-м в карьере, он повторил рекорд Александра Кержакова по количеству забитых мячей среди российских игроков. Грулев и Кокшаров пополнили состав нижегородцев зимой и провели свой первый официальный матч за команду. Грулев перешел из московского «Динамо», Кокшаров присоединился на правах аренды из «Краснодара».