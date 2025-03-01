Рекордный гол Дзюбы не помог «Акрону» обыграть «Нижний Новгород»

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Футбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл тольяттинский «Акрон» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых мячи забили Вячеслав Грулев (48-я минута) и Александр Кокшаров (50), который также отметился голевой передачей. В составе проигравших отличился Артем Дзюба (70).
Для 36-летнего Дзюбы этот гол стал 233-м в карьере, он повторил рекорд Александра Кержакова по количеству забитых мячей среди российских игроков. Грулев и Кокшаров пополнили состав нижегородцев зимой и провели свой первый официальный матч за команду. Грулев перешел из московского «Динамо», Кокшаров присоединился на правах аренды из «Краснодара».
Нижегородцы, набрав 19 очков, поднялись на 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 22 баллами идет девятым.
В следующем туре «Нижний Новгород» 7 марта примет лидирующий в чемпионате России «Краснодар», а тольяттинцы двумя днями позднее сыграют номинально гостевой матч с самарскими «Крыльями Советов».