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Рекордный гол Дзюбы не помог «Акрону» обыграть «Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» обыграл «Акрон» в РПЛ, Дзюба забил рекордный гол.

Источник: ФК "Пари НН"

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Футбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл тольяттинский «Акрон» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых мячи забили Вячеслав Грулев (48-я минута) и Александр Кокшаров (50), который также отметился голевой передачей. В составе проигравших отличился Артем Дзюба (70).

Для 36-летнего Дзюбы этот гол стал 233-м в карьере, он повторил рекорд Александра Кержакова по количеству забитых мячей среди российских игроков. Грулев и Кокшаров пополнили состав нижегородцев зимой и провели свой первый официальный матч за команду. Грулев перешел из московского «Динамо», Кокшаров присоединился на правах аренды из «Краснодара».

Нижегородцы, набрав 19 очков, поднялись на 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 22 баллами идет девятым.

В следующем туре «Нижний Новгород» 7 марта примет лидирующий в чемпионате России «Краснодар», а тольяттинцы двумя днями позднее сыграют номинально гостевой матч с самарскими «Крыльями Советов».

Пари Нижний Новгород
2:1
Первый тайм: 0:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
1.03.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Нижний Новгород
Главные тренеры
Виктор Гончаренко
Заур Тедеев
Голы
Пари Нижний Новгород
Вячеслав Грулев
(Александр Кокшаров)
48′
Александр Кокшаров
50′
Акрон
Артем Дзюба
(Артур Галоян)
70′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
22
Никита Каккоев
25
Свен Карич
15
Александр Эктов
78
Николай Калинский
96
Александр Кокшаров
23
Хуан Камило Кастильо
87′
2
Виктор Александров
27
Вячеслав Грулев
67′
8
Мамаду Майга
99
Станислав Магкеев
74′
24
Кирилл Гоцук
29
Лука Веснер Тичич
87′
10
Александр Трошечкин
20
Хуан Мануэль Боселли
74′
80
Валерий Царукян
Акрон
78
Александр Васютин
5
Алекса Джурасович
19
Марат Бокоев
22
Йонуц Неделчару
14
Владимир Хубулов
77′
77
Константин Савичев
90+5′
24
Артем Дзюба
21
Роберто Фернандес
79′
26
Родриго Эшковал
6
Максим Кузьмин
67′
25
Шерзод Эсанов
35
Ифет Джаковац
59′
71
Дмитрий Пестряков
11
Жилсон Тавареш Беншимол
60′
20
Артур Галоян
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
14
6
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
18
Фолы
13
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Пари Нижний Новгород
Акрон
Премьер-лига: таблица и календарь