Артём Дзюба отреагировал на повторение исторического рекорда Кержакова

«Гол омрачён результатом. Для меня поражение хуже. Но сравняться с такой легендой всего российского футбола, как Кержаков, бомбардира всея Руси — дорогого стоит. Через какое-то время я буду этим гордиться, но сейчас мы проиграли. Все мысли о следующей игре», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.