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«Ахмат» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч РПЛ

«Ахмат» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

Источник: РИА "Новости"
Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 19, 1.03.2025, 19:00
Ахмат
-
Рубин
-

Игра пройдёт в Грозном на стадионе «Ахмат Арена». Игру рассудит бригада арбитров, возглавляемая Артёмом Чистяковым из Азова. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Она начнётся в 19:00.

«Ахмат»: Шелия, Адамов, Ибишев, Тодорович, Гандри, Уткин, Исмаэл Силва, Садулаев, Талал, Мелкадзе, Самородов.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Рожков, Тесленко, Ашурматов, Вуячич, Апшацев, Чумич, Иву, Даку, Шабанхаджай.

По итогам первой части сезона «Ахмат» имеет в своём активе 13 очков и располагается в зоне прямого вылета — на 15-м месте. «Рубин» набрал в первых 18 матчах чемпионата 26 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Ахмат
Рубин
Премьер-лига: таблица и календарь