«Зенит» без Вендела и Луиса Энрике споткнулся о ЦСКА. Драйвовая ничья в Петербурге

В преддверии игры Сергей Семак и Марко Николич признались, что у них нет никаких секретов друг от друга. Команды только в феврале встречались на Winline Зимнем кубке РПЛ в Абу-Даби, где победу по пенальти одержали питерцы — 2:2 (4:1). По итогу они же и взяли трофей, разгромив в финале «Спартак» (3:0). Сине-бело-голубые отмечают в этом году столетие, так что предсезонный турнир представлялся в качестве затравки к главному блюду — титулу чемпиона страны. А чтобы достичь этой цели, клубу нужно было начать весну с трех очков.