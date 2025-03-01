«Зенит» без Вендела и Луиса Энрике споткнулся о ЦСКА. Драйвовая ничья в Петербурге

Противостояние питерских и московских команд всегда носит принципиальный характер. В этот раз перчинки добавило и очередное трансферное пересечение клубов: удивительная история с переходом полузащитника Саши Зделара на самом флажке дедлайна.
В преддверии игры Сергей Семак и Марко Николич признались, что у них нет никаких секретов друг от друга. Команды только в феврале встречались на Winline Зимнем кубке РПЛ в Абу-Даби, где победу по пенальти одержали питерцы — 2:2 (4:1). По итогу они же и взяли трофей, разгромив в финале «Спартак» (3:0). Сине-бело-голубые отмечают в этом году столетие, так что предсезонный турнир представлялся в качестве затравки к главному блюду — титулу чемпиона страны. А чтобы достичь этой цели, клубу нужно было начать весну с трех очков.
Зимой «Зенит» претерпел изменения в составе и активно наигрывал схему 4−2−3−1 с Глушенковым на позиции «десятки», но дисквалификация Вендела заставила Семака внести коррективы. На матч с армейцами он выставил 4−4−2 с Ваней Дркушичем в опорной зоне. Зделар остался в запасе, а Луис Энрике не попал в заявку из-за микроповреждения.
Николич, как и ожидалось, представил ромб с Миралемом Пьяничем на вершине. А в центре нападения вышла пара Секу Койта-Тамерлан Мусаев.
Блестящая игра Мантуана
Игра стартовала ярко: уже на 1-й минуте Глушенков выскочил один на один и пробил по воротам — Игорь Акинфеев сократил угол обстрела, а затем спас команду.
Следующий опасный момент также был у «Зенита», но Лусиано Гонду отравил мяч чуть выше перекладины. ЦСКА вскоре ответил дальним выстрелом Пьянича с отскоком от газона — Евгений Латышонок вытянулся в струнку и перевел на угловой.
После такого активного начала казалось, что посыпется град голов еще в первом тайме. И моментов действительно было много у обеих команд, но отличиться никак не получилось: где-то не хватило везения или последней передачи, а где-то самоотверженно действовали защитники.
Лучшим игроком в обороне «Зенита» в первые 45 минут точно можно назвать Густаво Мантуана. Не профильный защитник действовал как опытнейший латераль: жестко играл в отборе, подстраховывал партнеров по диагонали, а еще и успевал вспахивать бровку спереди.
В целом оба коллектива смотрелись довольно бодро. Высокий темп, молниеносные атаки, но не хватало главного — голов. И были надежды, что во втором тайме они наконец-то придут.
Дебют Зделара и нули на табло
После перерыва в первые десять минут доминировали армейцы. Команда Николича буквально заперла «Зенит» на его половине поля и не давала прикоснуться к мячу. Правда, никаких дивидендов в плане опасных моментов это не принесло. Семак быстро произвел двойную замену, выпустив Педро и Зделара.
Серб дебютировал за сине-бело-голубых под аплодисменты болельщиков, коих в этот вечер набралось 50528 человек. И это рекорд по посещаемости в РПЛ в этом сезоне: 48534 зрителя было на игре «Зенит» — «Спартак».
Ближе к концу второго тайма хозяева перехватили преимущество. Активен был Глушенков, который регулярно получал мяч у края в штрафной и быстро принимал решение: либо отдавал партнерам, либо опасно бил по воротам. Один раз мяч пролетел рядом со штангой.
В целом моментов по сравнению с первой 45-минуткой было гораздо меньше. Да и темп заметно снизился. Скорее всего причина банальная: и «Зенит», и ЦСКА еще только набирают форму после сборов. Это то, что называют «весенним футболом». Но ближе к финалу невская команда имела больше возможностей, чтобы забить. Вышедший на поле Соболев дважды находился в ударной позиции, но падал на газон. Главный судья Сергей Иванов не увидел поводов для назначений 11-метровых, как и арбитры в ВАР-комнате.
Ничья 0:0 в пользу конкурентов «Зенита» — «Краснодара» и «Спартака». Но воспользуются ли первые возможностью уйти в отрыв, а вторые — догнать по очкам принципиального соперника?
Автор: Роман Кольцов