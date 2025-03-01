Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зенит» без Вендела и Луиса Энрике споткнулся о ЦСКА. Драйвовая ничья в Петербурге

На «Газпром Арене» хватало моментов, но вмешался «весенний футбол».

Источник: РИА "Новости"

Противостояние питерских и московских команд всегда носит принципиальный характер. В этот раз перчинки добавило и очередное трансферное пересечение клубов: удивительная история с переходом полузащитника Саши Зделара на самом флажке дедлайна.

В преддверии игры Сергей Семак и Марко Николич признались, что у них нет никаких секретов друг от друга. Команды только в феврале встречались на Winline Зимнем кубке РПЛ в Абу-Даби, где победу по пенальти одержали питерцы — 2:2 (4:1). По итогу они же и взяли трофей, разгромив в финале «Спартак» (3:0). Сине-бело-голубые отмечают в этом году столетие, так что предсезонный турнир представлялся в качестве затравки к главному блюду — титулу чемпиона страны. А чтобы достичь этой цели, клубу нужно было начать весну с трех очков.

Зимой «Зенит» претерпел изменения в составе и активно наигрывал схему 4−2−3−1 с Глушенковым на позиции «десятки», но дисквалификация Вендела заставила Семака внести коррективы. На матч с армейцами он выставил 4−4−2 с Ваней Дркушичем в опорной зоне. Зделар остался в запасе, а Луис Энрике не попал в заявку из-за микроповреждения.

Николич, как и ожидалось, представил ромб с Миралемом Пьяничем на вершине. А в центре нападения вышла пара Секу Койта-Тамерлан Мусаев.

Блестящая игра Мантуана

Игра стартовала ярко: уже на 1-й минуте Глушенков выскочил один на один и пробил по воротам — Игорь Акинфеев сократил угол обстрела, а затем спас команду.

Следующий опасный момент также был у «Зенита», но Лусиано Гонду отравил мяч чуть выше перекладины. ЦСКА вскоре ответил дальним выстрелом Пьянича с отскоком от газона — Евгений Латышонок вытянулся в струнку и перевел на угловой.

После такого активного начала казалось, что посыпется град голов еще в первом тайме. И моментов действительно было много у обеих команд, но отличиться никак не получилось: где-то не хватило везения или последней передачи, а где-то самоотверженно действовали защитники.

Лучшим игроком в обороне «Зенита» в первые 45 минут точно можно назвать Густаво Мантуана. Не профильный защитник действовал как опытнейший латераль: жестко играл в отборе, подстраховывал партнеров по диагонали, а еще и успевал вспахивать бровку спереди.

В целом оба коллектива смотрелись довольно бодро. Высокий темп, молниеносные атаки, но не хватало главного — голов. И были надежды, что во втором тайме они наконец-то придут.

Дебют Зделара и нули на табло

После перерыва в первые десять минут доминировали армейцы. Команда Николича буквально заперла «Зенит» на его половине поля и не давала прикоснуться к мячу. Правда, никаких дивидендов в плане опасных моментов это не принесло. Семак быстро произвел двойную замену, выпустив Педро и Зделара.

Источник: ФК "Зенит"

Серб дебютировал за сине-бело-голубых под аплодисменты болельщиков, коих в этот вечер набралось 50528 человек. И это рекорд по посещаемости в РПЛ в этом сезоне: 48534 зрителя было на игре «Зенит» — «Спартак».

Новость

Ближе к концу второго тайма хозяева перехватили преимущество. Активен был Глушенков, который регулярно получал мяч у края в штрафной и быстро принимал решение: либо отдавал партнерам, либо опасно бил по воротам. Один раз мяч пролетел рядом со штангой.

В целом моментов по сравнению с первой 45-минуткой было гораздо меньше. Да и темп заметно снизился. Скорее всего причина банальная: и «Зенит», и ЦСКА еще только набирают форму после сборов. Это то, что называют «весенним футболом». Но ближе к финалу невская команда имела больше возможностей, чтобы забить. Вышедший на поле Соболев дважды находился в ударной позиции, но падал на газон. Главный судья Сергей Иванов не увидел поводов для назначений 11-метровых, как и арбитры в ВАР-комнате.

Ничья 0:0 в пользу конкурентов «Зенита» — «Краснодара» и «Спартака». Но воспользуются ли первые возможностью уйти в отрыв, а вторые — догнать по очкам принципиального соперника?

Автор: Роман Кольцов

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
1.03.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Марко Николич
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
5
Вильмар Барриос
67
Максим Глушенков
31
Густаво Мантуан
6
Ваня Дркушич
83′
28
Нуралы Алип
25
Страхиня Эракович
58′
62′
14
Саша Зделар
17
Андрей Мостовой
75′
7
Александр Соболев
30
Матео Кассьерра
62′
24
Педро
32
Лусиано Гонду
83′
21
Александр Ерохин
90+7′
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
4
Виллиан Роша
66′
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
90+4′
22
Милан Гайич
90′
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
15
Миралем Пьянич
47′
81′
19
Рифат Жемалетдинов
21
Аббосбек Файзуллаев
67′
25
Кристиян Бистрович
11
Тамерлан Мусаев
80′
8
Артем Шуманский
20
Секу Койта
67′
9
Сауль Гуарирапа
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
9
2
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
6
14
Фолы
28
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
ЦСКА
Премьер-лига: таблица и календарь