Быстров назвал бездарной симуляцию Соболева: «Смотрелось смешно»

Глядя как он вышел на замену, плюс что у «Зенита» нет нападающего, Семак все равно что-то придумывает, выпускает каких-то других футболистов — в итоге дает шанс… И Александр так бездарно два раза симулирует в штрафной, где должен был себя проявлять: стоять на ногах и забивать.