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Быстров назвал бездарной симуляцию Соболева: «Смотрелось смешно»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (0:0).

Источник: Кадр из трансляции

— Отлично начали. Боевая игра. На каждом пятачке боролись. К сожалению, у «Зенита» нет нападающего в хорошей форме. Кассьера еще не готов. А Соболев, видимо, вообще никогда не будет готов.

Глядя как он вышел на замену, плюс что у «Зенита» нет нападающего, Семак все равно что-то придумывает, выпускает каких-то других футболистов — в итоге дает шанс… И Александр так бездарно два раза симулирует в штрафной, где должен был себя проявлять: стоять на ногах и забивать.

Великолепно разыграли Ерохин с Глушенковым, вывели его на ударную позицию, а он все симулирует. Это, честно говоря, смешно смотрелось. Если он не пересмотрит отношение к футболу, то уже не будет играть, — сказал Быстров «СЭ».

«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (0:0) и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 40 очками. «Краснодар», занимающий вторую строчку с 39 очками, сегодня сыграет против «Крыльев Советов» (начало — в 19.30 по московскому времени).

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
1.03.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Марко Николич
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
5
Вильмар Барриос
67
Максим Глушенков
31
Густаво Мантуан
6
Ваня Дркушич
83′
28
Нуралы Алип
25
Страхиня Эракович
58′
62′
14
Саша Зделар
17
Андрей Мостовой
75′
7
Александр Соболев
30
Матео Кассьерра
62′
24
Педро
32
Лусиано Гонду
83′
21
Александр Ерохин
90+7′
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
4
Виллиан Роша
66′
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
90+4′
22
Милан Гайич
90′
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
15
Миралем Пьянич
47′
81′
19
Рифат Жемалетдинов
21
Аббосбек Файзуллаев
67′
25
Кристиян Бистрович
11
Тамерлан Мусаев
80′
8
Артем Шуманский
20
Секу Койта
67′
9
Сауль Гуарирапа
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
9
2
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
6
14
Фолы
28
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
ЦСКА
Премьер-лига: таблица и календарь