Быстров назвал бездарной симуляцию Соболева: «Смотрелось смешно»

— Отлично начали. Боевая игра. На каждом пятачке боролись. К сожалению, у «Зенита» нет нападающего в хорошей форме. Кассьера еще не готов. А Соболев, видимо, вообще никогда не будет готов.
Глядя как он вышел на замену, плюс что у «Зенита» нет нападающего, Семак все равно что-то придумывает, выпускает каких-то других футболистов — в итоге дает шанс… И Александр так бездарно два раза симулирует в штрафной, где должен был себя проявлять: стоять на ногах и забивать.
Великолепно разыграли Ерохин с Глушенковым, вывели его на ударную позицию, а он все симулирует. Это, честно говоря, смешно смотрелось. Если он не пересмотрит отношение к футболу, то уже не будет играть, — сказал Быстров «СЭ».
«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (0:0) и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 40 очками. «Краснодар», занимающий вторую строчку с 39 очками, сегодня сыграет против «Крыльев Советов» (начало — в 19.30 по московскому времени).