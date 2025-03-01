Семак о ничьей «Зенита» с ЦСКА: «Хотели победить, но не смогли»

«К сожалению, не удалось победить. Хотели, но не смогли. Первый тайм был более открыт, больше моментов было. По второму тайму было больше контроля с нашей стороны. ЦСКА отдал территорию. Мы после этого не смогли создать реальные голевые моменты. Было несколько опасных подходов. Что касается явных шансов, то в первом тайме они были. Во втором у нас их практически не было. К сожалению, не смогли порадовать наших болельщиков, которые сегодня практически заполнили стадион. Спасибо им огромное за это. Будем готовиться к следующему матчу. Сегодня не получилось выиграть.



На мой взгляд, Ваня Дркушич хорошо сыграл. Конечно, позиция опорного полузащитника для него в новинку. Но что касается позиционной игры, игры на мяче, он действовал хорошо. Конечно, не хватает Вендела, потому что он добавляет не только в обороне, но и в атаке. Его подключения обостряют игру, он много делает и для атаки тоже. Но я думаю, что Ваня справился со своей функцией абсолютно хорошо», — сказал Семак на пресс-конференции.