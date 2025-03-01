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Новичок «Зенита» Зделар: «Я хорошо знаю ЦСКА. Мне было легче играть против них»

Полузащитник «Зенита» Саша Зделар заявил, что ему было легко играть против ЦСКА (0:0) в матче 19-го тура РПЛ.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

— Я хорошо знаю ЦСКА. Могу сказать, что мне было легче играть против них. Если бы мы использовали свои моменты, вопросов бы не было. Как меня приняли в «Зените»? Все хорошо. Они рады, что я здесь, я рад, что я здесь. Все супер, — сказал Зделар.

— Ты сказали в интервью пресс-службе «Зенита», что когда звонит лучший клуб страны, то трудно отказаться. Насколько это правильно?

— Вы так не думаете? Я думаю, что «Зенит» — лучший клуб.

— Но ты выступал за другой большой клуб России, ЦСКА.

— Я думаю, что «Зенит» лучший клуб в России. Я так сказал и не буду ничего менять. Поэтому я поменял команду.

— Также думал, играя за ЦСКА?

— Да. Я уважаю ЦСКА, но на данный момент «Зенит» самый лучший клуб.

— Ожидал, что болельщики ЦСКА негативно воспримут эти слова?

— Я их уважаю, они меня уважали. Вы знаете, как они меня встречали. ЦСКА и «Партизан» — это братские клубы. Но это футбол. Надо двигаться дальше.

Зделар зимой перешел из ЦСКА в «Зенит», подписав контракт с сине-бело-голубыми до лета 2026 года. В матче 19-го тура он вышел на поле на 63-й минуте.

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
1.03.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Марко Николич
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
5
Вильмар Барриос
67
Максим Глушенков
31
Густаво Мантуан
6
Ваня Дркушич
83′
28
Нуралы Алип
25
Страхиня Эракович
58′
62′
14
Саша Зделар
17
Андрей Мостовой
75′
7
Александр Соболев
30
Матео Кассьерра
62′
24
Педро
32
Лусиано Гонду
83′
21
Александр Ерохин
90+7′
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
4
Виллиан Роша
66′
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
90+4′
22
Милан Гайич
90′
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
15
Миралем Пьянич
47′
81′
19
Рифат Жемалетдинов
21
Аббосбек Файзуллаев
67′
25
Кристиян Бистрович
11
Тамерлан Мусаев
80′
8
Артем Шуманский
20
Секу Койта
67′
9
Сауль Гуарирапа
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
9
2
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
6
14
Фолы
28
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
ЦСКА
Премьер-лига: таблица и календарь