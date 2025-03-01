Новичок «Зенита» Зделар: «Я хорошо знаю ЦСКА. Мне было легче играть против них»

— Я хорошо знаю ЦСКА. Могу сказать, что мне было легче играть против них. Если бы мы использовали свои моменты, вопросов бы не было. Как меня приняли в «Зените»? Все хорошо. Они рады, что я здесь, я рад, что я здесь. Все супер, — сказал Зделар.
— Ты сказали в интервью пресс-службе «Зенита», что когда звонит лучший клуб страны, то трудно отказаться. Насколько это правильно?
— Вы так не думаете? Я думаю, что «Зенит» — лучший клуб.
— Но ты выступал за другой большой клуб России, ЦСКА.
— Я думаю, что «Зенит» лучший клуб в России. Я так сказал и не буду ничего менять. Поэтому я поменял команду.
— Также думал, играя за ЦСКА?
— Да. Я уважаю ЦСКА, но на данный момент «Зенит» самый лучший клуб.
— Ожидал, что болельщики ЦСКА негативно воспримут эти слова?
— Я их уважаю, они меня уважали. Вы знаете, как они меня встречали. ЦСКА и «Партизан» — это братские клубы. Но это футбол. Надо двигаться дальше.
Зделар зимой перешел из ЦСКА в «Зенит», подписав контракт с сине-бело-голубыми до лета 2026 года. В матче 19-го тура он вышел на поле на 63-й минуте.