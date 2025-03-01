Новичок «Зенита» Зделар: «Я хорошо знаю ЦСКА. Мне было легче играть против них»

— Я хорошо знаю ЦСКА. Могу сказать, что мне было легче играть против них. Если бы мы использовали свои моменты, вопросов бы не было. Как меня приняли в «Зените»? Все хорошо. Они рады, что я здесь, я рад, что я здесь. Все супер, — сказал Зделар.