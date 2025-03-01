«Ахмат» одержал волевую победу над «Рубином» в РПЛ и покинул зону вылета

Игра проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Волевую победу в матче праздновали футболисты грозненской команды — 2:1.
На гол форварда «Рубина» Дардана Шабанхаджая на 10-й минуте точным ударом с пенальти на 41-й минуте ответил защитник Надер Гандри. Во второй половине игры «Ахмат» вышел вперёд в счёте на 63-й минуте благодаря точному удару Гандри, который, таким образом, оформил дубль и принёс команде победу.
«Ахмат» довел количество набранных в сезоне очков до 16 и покинул зону вылета. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице после 19 проведенных матчей. «Рубин» остался на восьмой строчке с 26 очками.