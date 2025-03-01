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«Ахмат» одержал волевую победу над «Рубином» в РПЛ и покинул зону вылета

«Ахмат» принимал «Рубин» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

Игра проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Волевую победу в матче праздновали футболисты грозненской команды — 2:1.

На гол форварда «Рубина» Дардана Шабанхаджая на 10-й минуте точным ударом с пенальти на 41-й минуте ответил защитник Надер Гандри. Во второй половине игры «Ахмат» вышел вперёд в счёте на 63-й минуте благодаря точному удару Гандри, который, таким образом, оформил дубль и принёс команде победу.

«Ахмат» довел количество набранных в сезоне очков до 16 и покинул зону вылета. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице после 19 проведенных матчей. «Рубин» остался на восьмой строчке с 26 очками.

Ахмат
2:1
Первый тайм: 1:1
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
1.03.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Сергей Ташуев
Рашид Рахимов
Голы
Ахмат
Надер Гандри
41′
Надер Гандри
(Лечи Садулаев)
63′
Рубин
Дардан Шабанхаджай
(Илья Рожков)
10′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
55
Дарко Тодорович
75
Надер Гандри
95
Арсен Адамов
4
Турпал-Али Ибишев
10
Лечи Садулаев
75′
11
Силва Лима Исмаэл
47
Даниил Уткин
90+1′
14
Амин Талаль
78′
18
Владислав Камилов
17
Георгий Мелкадзе
79′
9
Родриго Руис Диас
20
Максим Самородов
71′
28
Даниил Зорин
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
38′
15
Игор Вуячич
33′
51
Илья Рожков
70
Дмитрий Кабутов
10
Мирлинд Даку
5
Рустамжон Ашурматов
49′
82′
30
Валентин Вада
6
Угочукву Иву
87′
19
Олег Иванов
18
Марат Апшацев
46′
8
Богдан Йочич
24
Никола Чумич
24′
46′
22
Велдин Ходжа
90+1′
99
Дардан Шабанхаджай
82′
90
Марвин Чуни
Статистика
2
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
10
6
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
4
17
Фолы
20
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ахмат
Рубин
Премьер-лига: таблица и календарь