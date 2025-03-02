Для главного аутсайдера РПЛ не все потеряно? У экс-тренера «Спартака» экстремальная весна

Тем не менее один из собеседников «Чемпионата», близкий к команде, считает, что рано списывать клуб со счетов. Якобы отсутствие усиления — намеренное решение руководства. После ухода нескольких легионеров внутри коллектива наконец-то появился нормальный микроклимат. А обсуждаемые новички, по мнению руководства и тренерского штаба, могли его сломать. Именно поэтому решили остаться без новичков, но с футболистами, которых Слишкович знает и которым доверяет. При этом вера в то, что получится остаться в элите, никуда не исчезла. Однако много будет понятно по итогам первых трёх матчей — со «Спартаком», «Факелом» и «Ростовом».