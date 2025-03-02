Новый ЦСКА — открытие рестарта РПЛ. «Зенит» без Вендела — разочарование

О ромбе Марко Николича заговорили еще до официального назначения в ЦСКА — и обсуждали так много, что на фоне завышенных ожиданий был риск испортить его презентацию. Как минимум потому, что «Зенит» на своем поле (еще и нуждающийся в очках) — изначально не лучший соперник для тактических новинок. Как максимум — из-за состава серба, подобранного под конкретную схему с тремя центральными защитниками и двумя латералями.
У меня до последнего были опасения, что с такими вводными идея с переходом на 4−4−2 может не сработать (до продажи Зделара в ней не было места и Круговому, и Аббосу), но ЦСКА уже в первом тайме доказал: это лучшее решение.
С первых минут главного матча тура мы увидели команду, которая больше не зажата в тактические тиски с неприличной плотностью на своей половине и отсутствием моментов впереди. Причем большинство из которых приходит за счет импровизации, а не командных решений.
ЦСКА ушел от тягомотины, разбил проблемный центр Семака (уверен, пару Барриос — Дркушич мы больше не увидим) и по-хорошему шокировал количеством опасных подходов. Так много на своей половине «Зенит» не ошибался очень давно — притом что речь не про контратаки, когда ты элементарно не успеваешь вернуться после потери в финальной трети поля, а про игру под минимальным давлением.
Хозяева же в стартовые полчаса вообще не прессинговали, непривычно много играли без мяча и не пропустили исключительно потому, что Мантуан выдал лучший тайм в сезоне. Подключался к атакам, идеально ассистировал на Лусиано, который промахнулся с двух метров, и подчищал чудовищные провалы в обороне.
Да, «Зенит» тоже мог забить — и в кризисном отрезке, и в концовке первого тайма, и после перерыва, когда вернул позиционную игру. Реализуй шансы Глушенков, Лусиано или, скажем, Соболев, мы бы сейчас, вероятно, обсуждали совсем другие вещи. Но ЦСКА выстоял, а в перерыве избавился от позиционных провалов сзади и в целом выглядел лучше.
В итоге пока Семак традиционно перебирал все доступные варианты в атаке (начал с Лусиано и Кассьеррой, а заканчивал с Соболевым и Ерохиным), команда Николича улучшала ромб и приучала к новой версии себя. 19-летний Матвей Кисляк в ней выглядит на уровне суперзвезды лиги. Пьянич, несмотря на все опасения, органичен в роли «десятки». Оборона образцово перешла на четыре защитника. А Алеррандро, когда наберет форму, наверняка улучшит результативность Койта. И тогда все заработает, как нужно. Хотя и сейчас визуальный эффект очень приличный.
Про «Зенит» так сказать не получается. Да, в следующем матче вернется Вендел и, возможно, восстановится Луис Энрике, а мы увидим новую схему — не 4−4−2, а 4−2−3−1. Но ощущения свежести идей и понимания, за счет чего команда Семака собирается доминировать весной, в матче с ЦСКА не появилось.
Мы как будто смотрели на все тот же проблемный «Зенит» из первой части сезона, который, с одной стороны, уже третье окно обновляет состав и совершает дорогие трансферы. Но по-прежнему страдает — и ищет спасение в магических выходах Ерохина на замену, ротации вингеров и в Александре Соболеве — даже после полноценных сборов он не приблизился к основе.
Стоит отметить: в концовке форвард, конечно, перевел большую часть критики и негативных эмоций на себя, но на результат команды он по-прежнему не влияет. А его «Оскар» за падения в штрафной, которые выглядят особенно нелепо в эпоху ВАР, — есть ощущение, это все же не то, на что рассчитывал «Зенит» по итогам рестарта важнейшего сезона.