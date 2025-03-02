Новый ЦСКА — открытие рестарта РПЛ. «Зенит» без Вендела — разочарование

В итоге пока Семак традиционно перебирал все доступные варианты в атаке (начал с Лусиано и Кассьеррой, а заканчивал с Соболевым и Ерохиным), команда Николича улучшала ромб и приучала к новой версии себя. 19-летний Матвей Кисляк в ней выглядит на уровне суперзвезды лиги. Пьянич, несмотря на все опасения, органичен в роли «десятки». Оборона образцово перешла на четыре защитника. А Алеррандро, когда наберет форму, наверняка улучшит результативность Койта. И тогда все заработает, как нужно. Хотя и сейчас визуальный эффект очень приличный.