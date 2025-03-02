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Новый ЦСКА — открытие рестарта РПЛ. «Зенит» без Вендела — разочарование

Леонид Волотко рецензирует самые веселые 0:0 в сезоне.

Источник: ФК «Зенит»

О ромбе Марко Николича заговорили еще до официального назначения в ЦСКА — и обсуждали так много, что на фоне завышенных ожиданий был риск испортить его презентацию. Как минимум потому, что «Зенит» на своем поле (еще и нуждающийся в очках) — изначально не лучший соперник для тактических новинок. Как максимум — из-за состава серба, подобранного под конкретную схему с тремя центральными защитниками и двумя латералями.

У меня до последнего были опасения, что с такими вводными идея с переходом на 4−4−2 может не сработать (до продажи Зделара в ней не было места и Круговому, и Аббосу), но ЦСКА уже в первом тайме доказал: это лучшее решение.

С первых минут главного матча тура мы увидели команду, которая больше не зажата в тактические тиски с неприличной плотностью на своей половине и отсутствием моментов впереди. Причем большинство из которых приходит за счет импровизации, а не командных решений.

ЦСКА ушел от тягомотины, разбил проблемный центр Семака (уверен, пару Барриос — Дркушич мы больше не увидим) и по-хорошему шокировал количеством опасных подходов. Так много на своей половине «Зенит» не ошибался очень давно — притом что речь не про контратаки, когда ты элементарно не успеваешь вернуться после потери в финальной трети поля, а про игру под минимальным давлением.

Хозяева же в стартовые полчаса вообще не прессинговали, непривычно много играли без мяча и не пропустили исключительно потому, что Мантуан выдал лучший тайм в сезоне. Подключался к атакам, идеально ассистировал на Лусиано, который промахнулся с двух метров, и подчищал чудовищные провалы в обороне.

Да, «Зенит» тоже мог забить — и в кризисном отрезке, и в концовке первого тайма, и после перерыва, когда вернул позиционную игру. Реализуй шансы Глушенков, Лусиано или, скажем, Соболев, мы бы сейчас, вероятно, обсуждали совсем другие вещи. Но ЦСКА выстоял, а в перерыве избавился от позиционных провалов сзади и в целом выглядел лучше.

В итоге пока Семак традиционно перебирал все доступные варианты в атаке (начал с Лусиано и Кассьеррой, а заканчивал с Соболевым и Ерохиным), команда Николича улучшала ромб и приучала к новой версии себя. 19-летний Матвей Кисляк в ней выглядит на уровне суперзвезды лиги. Пьянич, несмотря на все опасения, органичен в роли «десятки». Оборона образцово перешла на четыре защитника. А Алеррандро, когда наберет форму, наверняка улучшит результативность Койта. И тогда все заработает, как нужно. Хотя и сейчас визуальный эффект очень приличный.

Про «Зенит» так сказать не получается. Да, в следующем матче вернется Вендел и, возможно, восстановится Луис Энрике, а мы увидим новую схему — не 4−4−2, а 4−2−3−1. Но ощущения свежести идей и понимания, за счет чего команда Семака собирается доминировать весной, в матче с ЦСКА не появилось.

Мы как будто смотрели на все тот же проблемный «Зенит» из первой части сезона, который, с одной стороны, уже третье окно обновляет состав и совершает дорогие трансферы. Но по-прежнему страдает — и ищет спасение в магических выходах Ерохина на замену, ротации вингеров и в Александре Соболеве — даже после полноценных сборов он не приблизился к основе.

Стоит отметить: в концовке форвард, конечно, перевел большую часть критики и негативных эмоций на себя, но на результат команды он по-прежнему не влияет. А его «Оскар» за падения в штрафной, которые выглядят особенно нелепо в эпоху ВАР, — есть ощущение, это все же не то, на что рассчитывал «Зенит» по итогам рестарта важнейшего сезона.

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
1.03.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Марко Николич
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
5
Вильмар Барриос
67
Максим Глушенков
31
Густаво Мантуан
6
Ваня Дркушич
83′
28
Нуралы Алип
25
Страхиня Эракович
58′
62′
14
Саша Зделар
17
Андрей Мостовой
75′
7
Александр Соболев
30
Матео Кассьерра
62′
24
Педро
32
Лусиано Гонду
83′
21
Александр Ерохин
90+7′
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
4
Виллиан Роша
66′
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
90+4′
22
Милан Гайич
90′
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
15
Миралем Пьянич
47′
81′
19
Рифат Жемалетдинов
21
Аббосбек Файзуллаев
67′
25
Кристиян Бистрович
11
Тамерлан Мусаев
80′
8
Артем Шуманский
20
Секу Койта
67′
9
Сауль Гуарирапа
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
9
2
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
6
14
Фолы
28
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь