ЦСКА провернул трансфер после закрытия окна по хитрой схеме. Как все сделали и кого берут?

Дело в том, что Вильягра, как писала La Pagina Millionaria, ещё в январе расторг контракт с «Ривер Плейт». Хотя официально об этом не объявили. Игрок должен был перейти в аргентинский «Эстудиантес»: известно, что связанный с этим клубом американский бизнесмен Фостер Джиллетт договорился о выкупе прав на Родриго за $ 11,7 млн. Но вот проблема — «Ривер Плейт» так и не дождался денег от Джиллетта. Вышел скандал. История была крайне запутанной, и даже появлялась информация, что ЦСКА якобы вёл переговоры с Foster Group, а не с клубом из Буэнос-Айреса. Как стало известно «Чемпионату», на самом деле Вильягра остался должен «Ривер Плейт» за разрыв контракта, а полученные от армейцев средства погасят его.