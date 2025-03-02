Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Спартак» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ

Сегодня, 2 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся московский «Спартак» и «Оренбург».

Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

Стартовые составы играющих команд:

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Рябчук, Бабич, Умяров, Денисов, Мартинс, Бонгонда, Барко, Маркиньос, Угальде.

«Оренбург»: Сысуев, Татаев, Сидоров, Хотулёв, Караташ, Рыбчинский, Михайлов, Башич, Марин, Мансилья, Гюрлюк.

После 18 сыгранных матчей «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 40 очков.

Спартак
Оренбург
Премьер-лига: таблица и календарь