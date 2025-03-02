Антон Заболотный: в раздевалке «Химок» нет никаких разговоров о задержках зарплат

«Погодные условия в Москве изменились по сравнению с теми, в которых готовились. Понимали, что первая игра после теплых стран будет 50 на 50, будет больше борьбы, на каждом метре поля будет необходимо отдаваться, бороться. В начале хорошо играли в футбол, но в конце перешли на удары вперёд, но главное — три очка, мы хорошо боролись. Считаю, что “Химки” заработали три очка. Самое главное для “Химок” — сохранить место в лиге, поэтому командные очки дороже, чем свои результативные действия.



Насколько слухи о проблемах с зарплатами мешают на поле? В раздевалке нет никаких мыслей и разговоров по этому поводу. Мы концентрируемся только на футболе», — сказал Заболотный в эфире «Матч ТВ».