Антон Заболотный: в раздевалке «Химок» нет никаких разговоров о задержках зарплат

Форвард стал автором голевой передачи в игре с воронежцами.
«Погодные условия в Москве изменились по сравнению с теми, в которых готовились. Понимали, что первая игра после теплых стран будет 50 на 50, будет больше борьбы, на каждом метре поля будет необходимо отдаваться, бороться. В начале хорошо играли в футбол, но в конце перешли на удары вперёд, но главное — три очка, мы хорошо боролись. Считаю, что “Химки” заработали три очка. Самое главное для “Химок” — сохранить место в лиге, поэтому командные очки дороже, чем свои результативные действия.
Насколько слухи о проблемах с зарплатами мешают на поле? В раздевалке нет никаких мыслей и разговоров по этому поводу. Мы концентрируемся только на футболе», — сказал Заболотный в эфире «Матч ТВ».
На данный момент «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Франка Артиги набрала 19 очков за 19 матчей и, на данный момент, покинула зону стыковых матчей. «Факел» заработал 14 очков после 19 игр и располагается на 15-й строчке.