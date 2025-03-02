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Георгий Джикия прокомментировал победу «Химок» над «Факелом»

Защитник «Химок» Георгий Джикия высказался после победы подмосковного клуба над «Факелом» (1:0) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

«Всё хорошо, подошли к первому туру после возобновления без травм. Провели хорошую работу. В матче с “Факелом” самое главное было одержать победу, чтобы с положительными мыслями и эмоциями дальше выполнять задачу.

Нужно отметить, что у “Факела” было большое количество болельщиков. Они молодцы, что приехали поддержать свою команду. Мы знали, что нам надо побеждать, это мы и сделали», — передает слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Минимальную победу «Химкам» принёс точный удар защитника Эдгардо Фариньи на 15-й минуте. Джикия вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут. «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. У команды 19 очков в 19 матчах.

Химки