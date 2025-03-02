Георгий Джикия прокомментировал победу «Химок» над «Факелом»

«Всё хорошо, подошли к первому туру после возобновления без травм. Провели хорошую работу. В матче с “Факелом” самое главное было одержать победу, чтобы с положительными мыслями и эмоциями дальше выполнять задачу.



Нужно отметить, что у “Факела” было большое количество болельщиков. Они молодцы, что приехали поддержать свою команду. Мы знали, что нам надо побеждать, это мы и сделали», — передает слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.