Данил Глебов — в стартовом составе «Динамо» на матч 19-го тура РПЛ с «Ростовом»

Напомним, Глебов перебрался из «Ростова» в «Динамо» в последний день зимнего трансферного окна. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 8 млн. Матч с «Ростовом» на выезде станет для Глебова первым в составе московского клуба.