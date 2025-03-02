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Данил Глебов — в стартовом составе «Динамо» на матч 19-го тура РПЛ с «Ростовом»

Сегодня, 2 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и «Динамо».

Источник: Чемпионат.com

Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена (Ростов)». Опорный полузащитник бело-голубых Данил Глебов выйдет на поле с первых минут. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Ятимов, Вахания, Осипенко, Мелёхин, Шанталий, Щетинин, Сутормин, Комаров, Мохеби, Комличенко, Роналдо.

«Динамо»: Лунёв, Скопинцев, Маричаль, Бальбуэна, Касерес, Чавес, Глебов, Карраскаль, Нгамалё, Гомес, Тюкавин.

Напомним, Глебов перебрался из «Ростова» в «Динамо» в последний день зимнего трансферного окна. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 8 млн. Матч с «Ростовом» на выезде станет для Глебова первым в составе московского клуба.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Джонатана Альбы набрала 26 очков за 18 матчей. «Динамо» заработало 35 очков после 18 игр и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 40 очков за 19 игр.

Динамо
Ростов