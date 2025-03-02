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«Спартак» одержал семь побед подряд в РПЛ, забив 21 мяч

Московский «Спартак» обыграл «Оренбург» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:0.

Источник: Чемпионат.com

Таким образом, красно-белые одержали седьмую победу подряд в чемпионате России.

Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В составе «Спартака» отличились Манфред Угальде и Пабло Солари.

Всего за последние семь матчей «Спартак» забил 21 мяч. Красно-белые, кроме «Оренбурга», победили «Пари Нижний Новгород» (3:0), «Краснодар» (3:0), «Локомотив» (5:2), «Акрон» (4:0), «ЦСКА» (2:0) и вновь «Пари Нижний Новгород» (2:0).

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 40 очков за 19 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (40).

Спартак
2:0
Первый тайм: 0:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
2.03.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Владимир Слишкович
Голы
Спартак
Манфред Угальде
(Маркиньос)
51′
Пабло Солари
(Маркиньос)
90+6′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
90+3′
8
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
90′
68
Руслан Литвинов
35
Кристофер Мартинс
74′
11
Ливай Гарсия
9
Манфред Угальде
80′
47
Роман Зобнин
77
Тео Бонгонда
74′
7
Пабло Солари
Оренбург
99
Николай Сысуев
4
Данила Хотулев
5
Алексей Татаев
8
Иван Башич
80
Джимми Марин
49′
81
Максим Сидоров
7′
58′
35
Казымджан Караташ
69′
11
Степан Оганесян
14
Ярослав Михайлов
79′
18
Александр Коваленко
20
Дмитрий Рыбчинский
69′
10
Саид Сахархизан
9
Брайан Мансилья
69′
90
Максим Савельев
7
Эмирджан Гюрлюк
60′
12
Андрей Малых
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
7
6
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
3
16
Фолы
22
4
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Оренбург
Премьер-лига: таблица и календарь