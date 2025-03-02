«Спартак» одержал семь побед подряд в РПЛ, забив 21 мяч

Всего за последние семь матчей «Спартак» забил 21 мяч. Красно-белые, кроме «Оренбурга», победили «Пари Нижний Новгород» (3:0), «Краснодар» (3:0), «Локомотив» (5:2), «Акрон» (4:0), «ЦСКА» (2:0) и вновь «Пари Нижний Новгород» (2:0).