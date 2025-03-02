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Маркиньос — просто зверь! «Спартак» мучился, но догнал и «Зенит», и «Краснодар»

«Оренбургу» забивали Угальде и новичок Солари, но лучшим был бразилец.

Источник: Пресс-служба ФК «Спартак»

«Спартак» догнал «Краснодар» и «Зенит» — интрига в борьбе за золото обостряется! Команда Деяна Станковича одержала седьмую победу подряд в РПЛ, но она получилась очень непростой, несмотря на то, что красно-белые играли дома с аутсайдером.

Станкович выбором состава показал, что продолжает верить в тех, кто выдал победную серию перед зимним перерывом. Все новички красно-белых — Гарсия, Солари и Помазун — начали матч на скамейке запасных. А у «Оренбурга» в основу попал один игрок, подписанный в трансферное окно — центральный защитник Татаев дебютировал в РПЛ.

Какой может быть сценарий у встречи команд, одна из которых выдала шесть побед подряд, а другая потерпела шесть поражений кряду? Очевидно, сильный должен давить слабого. Но длительная зимняя пауза в чемпионате России иногда переворачивает всё с ног на голову. «Спартак», конечно, больше владел мячом и хотел доминировать, тем не менее «Оренбург» совсем не выглядел робким аутсайдером. Более того, коллектив экс-тренера красно-белых Владимира Слишковича первым соорудил голевой момент уже на 3-й минуте, когда потери Маркиньоса и Бонгонда дали возможность гостям зацепиться за мяч у штрафной хозяев. Мансилья исхитрился пробить животом, несмотря на то, что его крепко держал Дуарте, и «Спартаку» сильно повезло не пропустить.

Чувствовалось, что «Спартаку», как накануне и другим претендентам на чемпионский титул «Зениту» и «Краснодару», не хватает игрового тонуса. У красно-белых в основном получалось создавать напряжение при помощи доставки мяча с флангов. В центре трио Умяров — Мартинс — Барко недостаточно быстро двигало его. Центрхавы «Оренбурга» сдерживали аргентинца, в действиях которого было мало привычного креатива.

Возможно, проблема заключалась не столько в Эсекьеле, сколько в плохой подстройке партнёров, потому что мяч плеймейкер находил. Края же команда Слишковича закрывала за счёт того, что пятым в линию обороны падал кто-то из вингеров — чаще Марин справа.

Как ни удивительно, но после получаса игры у «Оренбурга» было больше касаний мяча в чужой штрафной, чем у «Спартака». Лишь ближе к перерыву команда Станковича сумела добавить в скорости. Гости подустали — хозяева стали проникать в штрафную соперника. В итоге красно-белые нанесли 10 ударов за первый тайм, но так ни разу и не попали в створ. Перед перерывом наконец-то показал себя во всей красе Барко, чья проникающая передача завершилась голом Маркиньоса. Вот только бразилец залез в очевидный офсайд.

В дебюте второго тайма Маркиньос едва не забил ещё один гол из офсайда — пробил головой в штангу. Различных нарушений в этом матче вообще хватало, так как одним из тактических приёмов «Оренбурга» стал мелкий фол. И всё-таки давление разыгравшегося «Спартака» принесло свои плоды на 51-й минуте. Голевая атака красно-белых раскрутилась перехватом Умярова, а завершилась кроссом Маркиньоса и классной игрой Угальде на опережение. Костариканцу проиграл эпизод надёжный до того Татаев. Это было первое касание Угальде в штрафной Сысуева!

Ещё через семь минут шансы «Оренбурга» стали совсем призрачными. Тут, пожалуй, ошибку допустил Слишкович. Видя, что Сидоров висит на жёлтой карточке и начинает проигрывать свой фланг Маркиньосу, боснийский тренер должен был поменять его. Но не сделал этого, и вскоре Максим заработал вполне заслуженное удаление за жесткий фол на поймавшем кураж бразильце. Если первое предупреждение — не вина Сидорова (защитника подставил «обрезом» Гюрлюк), то в этом моменте он сам сыграл неаккуратно.

«Спартак» уверенно контролировал мяч, а «Оренбург» вдесятером тратил энергию на отбор. За 20 минут до конца болельщики красно-белых дождались появления многообещающих зимних новичков — Гарсия вышел в пару к Угальде, а Солари на правый фланг. Интересно, что Станкович оставил только одного опорного полузащитника Умярова. Появился также второй новичок «Оренбурга», мощный центрфорвард Савельев. И два дебютанта РПЛ Татаев с Савельевым едва не организовали гол! Защитник вырезал длинный пас, а форвард ушёл от Бабича и бил по воротам. Но серб всё-таки успел просунуть ногу — гости заработали лишь угловой.

Станкович, видимо, быстро понял, что в центре стало слишком много свободного пространства. Вскоре Зобнин поменял Угальде. Впрочем, совсем успокоить игру «Спартак» не сумел. «Оренбург» совершал опасные подходы и мог использовать своё главное в этих обстоятельствах оружие — стандарты. Интрига прожила до финального свистка Кукуяна.

Итоговая статистика ударов — 19:7 (в створ — 6:1, из штрафной — 10:7). В компенсированное время самый яркий игрок матча Маркиньос создал второй гол для Солари. Аргентинец едва не потерял мяч при обработке, тем не менее протолкнул его в сетку, будучи в окружении нескольких защитников. Есть первый гол Пабло в России! Вообще Солари своей работой с мячом запомнился больше Гарсии, который даже моментов не имел.

Анатолий Романов

Спартак
2:0
Первый тайм: 0:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
2.03.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Владимир Слишкович
Голы
Спартак
Манфред Угальде
(Маркиньос)
51′
Пабло Солари
(Маркиньос)
90+6′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
90+3′
8
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
90′
68
Руслан Литвинов
35
Кристофер Мартинс
74′
11
Ливай Гарсия
9
Манфред Угальде
80′
47
Роман Зобнин
77
Тео Бонгонда
74′
7
Пабло Солари
Оренбург
99
Николай Сысуев
4
Данила Хотулев
5
Алексей Татаев
8
Иван Башич
80
Джимми Марин
49′
81
Максим Сидоров
7′
58′
35
Казымджан Караташ
69′
11
Степан Оганесян
14
Ярослав Михайлов
79′
18
Александр Коваленко
20
Дмитрий Рыбчинский
69′
10
Саид Сахархизан
9
Брайан Мансилья
69′
90
Максим Савельев
7
Эмирджан Гюрлюк
60′
12
Андрей Малых
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
7
6
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
3
16
Фолы
22
4
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Оренбург
Премьер-лига: таблица и календарь