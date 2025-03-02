Маркиньос — просто зверь! «Спартак» мучился, но догнал и «Зенит», и «Краснодар»

Какой может быть сценарий у встречи команд, одна из которых выдала шесть побед подряд, а другая потерпела шесть поражений кряду? Очевидно, сильный должен давить слабого. Но длительная зимняя пауза в чемпионате России иногда переворачивает всё с ног на голову. «Спартак», конечно, больше владел мячом и хотел доминировать, тем не менее «Оренбург» совсем не выглядел робким аутсайдером. Более того, коллектив экс-тренера красно-белых Владимира Слишковича первым соорудил голевой момент уже на 3-й минуте, когда потери Маркиньоса и Бонгонда дали возможность гостям зацепиться за мяч у штрафной хозяев. Мансилья исхитрился пробить животом, несмотря на то, что его крепко держал Дуарте, и «Спартаку» сильно повезло не пропустить.