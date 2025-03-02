«Зенит» поднялся на первое место в РПЛ после победы «Спартака» над «Оренбургом»

Ранее «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (0:0), а «Краснодар» — с «Крыльями Советов» (1:1). Таким образом, у всех трёх команд в активе по 40 очков после 19 матчей в чемпионате. По дополнительным показателям на первое место в турнирной таблице поднялся «Зенит». «Краснодар», который занимал первое место после 18 туров, опустился на третью строчку. Сам «Спартак» после победы поднялся на второе место.