«К сожалению, показали хорошую игру, но ничего из этого не выжали. В первом тайме у “Спартака” не было ни одного удара в створ. Потом ошибка — гол, красная.
После удаления команда вернулась в игру, создала два моменты. Просто не получилось забить. Иногда футбол несправедлив. Мы знали, против кого играли, хорошо проанализировали соперника. До гола не вспомню, чтобы наш вратарь трогал мяч. “Спартак” с победой, они её заслужили, но, а нам надо думать о следующем матче, который для нас будет значить всё», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Тренер «Оренбурга» Слишкович: футбол несправедлив, у «Спартака» до гола не было моментов
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович прокомментировал поражение в матче 19-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (0:2).
«К сожалению, показали хорошую игру, но ничего из этого не выжали. В первом тайме у “Спартака” не было ни одного удара в створ. Потом ошибка — гол, красная.
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
2.03.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Владимир Слишкович
Голы
Спартак
Манфред Угальде
(Маркиньос)
51′
Пабло Солари
(Маркиньос)
90+6′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
90+3′
8
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
90′
68
Руслан Литвинов
35
Кристофер Мартинс
74′
11
Ливай Гарсия
9
Манфред Угальде
80′
47
Роман Зобнин
77
Тео Бонгонда
74′
7
Пабло Солари
Оренбург
99
Николай Сысуев
4
Данила Хотулев
5
Алексей Татаев
8
Иван Башич
80
Джимми Марин
49′
81
Максим Сидоров
7′
58′
35
Казымджан Караташ
69′
11
Степан Оганесян
14
Ярослав Михайлов
79′
18
Александр Коваленко
20
Дмитрий Рыбчинский
69′
10
Саид Сахархизан
9
Брайан Мансилья
69′
90
Максим Савельев
7
Эмирджан Гюрлюк
60′
12
Андрей Малых
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
7
6
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
3
16
Фолы
22
4
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти