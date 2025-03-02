Тренер «Оренбурга» Слишкович: футбол несправедлив, у «Спартака» до гола не было моментов

«К сожалению, показали хорошую игру, но ничего из этого не выжали. В первом тайме у “Спартака” не было ни одного удара в створ. Потом ошибка — гол, красная.



После удаления команда вернулась в игру, создала два моменты. Просто не получилось забить. Иногда футбол несправедлив. Мы знали, против кого играли, хорошо проанализировали соперника. До гола не вспомню, чтобы наш вратарь трогал мяч. “Спартак” с победой, они её заслужили, но, а нам надо думать о следующем матче, который для нас будет значить всё», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.