Слишкович: если «Спартак» возьмёт титул, в этом не будет моей заслуги

«Было чуть-чуть странно возвращаться на этот стадион. Я провёл здесь два прекрасных года. Я же не робот, у меня есть сердце и эмоции. Мне здесь было прекрасно.



Если “Спартак” станет чемпионом, я не буду чувствовать своей заслуги. Такими темпами можно сказать, что если они в этом году возьмут титул, то это заслуга и Романцева. Это будет только заслуга тех, кто будет работать в “Спартаке” в этот момент», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.