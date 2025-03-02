Тренер «Спартака» Станкович прокомментировал победу над «Оренбургом»

«Мы прибавили во многих компонентах, хотя последние десять минут мне не понравились. Есть, к чему стремиться, есть недостатки. Было непросто выходить после паузы. Мы выходили сегодня с большим давлением, в перерыве произвели изменения», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.