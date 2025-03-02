Деян Станкович: «Спартак» плохо играет в большинстве, это проблема психологии

Мы поговорим с игроками, кажется, что мы продолжаем играть в равных составах, а не в большинстве. Все по цепочке начинают терять интенсивность. Нам надо это решать«, — передаёт слова Станковича корреспондент “Чемпионата” Андрей Панков.