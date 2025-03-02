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Деян Станкович: «Спартак» плохо играет в большинстве, это проблема психологии

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о проблемах игры команды в большинстве.

Источник: Чемпионат.com

Сегодня, 2 марта, «Спартак» обыграл «Оренбург» в матче 19-го тура чемпионата России со счётом 2:0. На 58-й минуте был удалён игрок «Оренбурга».

"Проблемы в большинстве — вопрос психологии. Мне абсолютно не понравилась наша игра в большинстве. У нас была тактическая идея, которую мы поменяли через пять-семь минут.

Мы поговорим с игроками, кажется, что мы продолжаем играть в равных составах, а не в большинстве. Все по цепочке начинают терять интенсивность. Нам надо это решать«, — передаёт слова Станковича корреспондент “Чемпионата” Андрей Панков.

Спартак